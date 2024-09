Rocky Hernández gana por decisión técnica El peso superpluma número 2 del WBC Eduardo “Rocky” Hernández (36-2, 32 KOs) se impuso por decisión técnica unánime en seis asaltos a Thomas “Gunna Man” Mattice (22-4-1 17 KOs) el jueves por la noche en la Arena Sonora en Hermosillo, Sonora, México. La pelea se detuvo después de seis asaltos debido a un corte (causado por un cabezazo) sufrido por Hernández. Los jueces la calificaron 59-55, 58-55, 58-56. Mattice, que se estaba volviendo más fuerte a medida que avanzaba la pelea, no estaba contento con la detención. Conferencia de prensa final de Canelo-Berlanga Like this: Like Loading...

