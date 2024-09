Stevenson es operado y Por. Gabriel F. Cordero El campeón invicto de peso ligero del CMB, Shakur Stevenson, se encuentra fuera de acción tras someterse a una cirugía en la mano. Como resultado, la defensa programada de Stevenson para el 12 de octubre contra el ex campeón Joe Cordina se canceló. Esa pelea se llevaría a cabo el 12 de octubre como coestelar del choque Beterbiev-Bivol en Riad, Arabia Saudita. Stevenson dijo en las redes sociales: “…desafortunadamente mi mano me falló, pero [en] 2025 estaremos de regreso y tomaremos el control del boxeo”. Stevenson espera volver a principios del próximo año. El evento principal de octubre será entre Artur Beterbiev (20-0, 20 KOs) y Dmitry Bivol (23-0, 12 KOs) y Chris Eubank Jr (33-3, 24 KOs) y Kamil Sheremeta (25-2-2, 8 KOs), entre otros. Plant vence a McCumby y gana el interino de la WBA Rocky Hernández gana por decisión técnica Like this: Like Loading...

