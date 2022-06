Conferencia de prensa final de Bryan-Dubois Daniel Dubois se enfrentó cara a cara con el campeón de peso pesado de la AMB, Trevor Bryan, esta tarde antes de su gran colisión por el título en Florida el sábado, en vivo por PPV en los EE. UU. y BT Sport en el Reino Unido. El veterano promotor Don King dirigió los procedimientos a su manera inimitable, explicando que el título del espectáculo, ‘La lucha por la libertad y la paz’, es en honor al pueblo de Ucrania. “Esta es la conferencia de prensa final antes de la pelea del sábado por la noche”, dijo el creador de peleas de 90 años. “Estoy muy complacido y honrado de tener esta conferencia de prensa con todos estos grandes luchadores y será un gran evento. “La Lucha por la Libertad y la Paz está dedicada esta vez al valiente y valeroso pueblo de Ucrania, que Rusia ha decidido invadir y declarar la guerra por un ego herido. Es una disputa familiar que se ha convertido en una tragedia. “Anoche recibí una llamada para decirme que habían comenzado los bombardeos en Kiev porque los hermanos Klitschko iban a intentar estar aquí para promover su causa y luchar por la libertad, la independencia, la paz y la soberanía que quieren. “Ahora, con Francis (Warren) sentado a mi izquierda, vienen los británicos, ¡vienen los británicos! Leí en una columna que el elocuente y distinguido Dubois dijo ‘Voy a destrozar a Trevor Bryan por hacerme esperar tanto’. “Trevor quiere pelear todos los días y dos veces los sábados. Estoy encantado de que ahora la pasemos muy bien, gane quien gane”. “Estoy listo para pelear”, dijo Dubois cuando subió al podio. “Estoy aquí para enorgullecer a mí, a mi familia y a mi país. Esto es lo que he estado esperando y no puedo esperar. Voy a pasar por Trevor y llevaré ese cinturón conmigo en el avión”. En representación de Queensberry, Francis Warren agregó: “Solo quiero decir que es un placer estar aquí en Miami con Daniel y el equipo, y le agradezco mucho a Don y a todo su excelente personal por hacernos sentir tan bienvenidos y brindar una gran experiencia. evento. “Daniel ha estado esperando esto durante mucho tiempo y respetamos enormemente a Trevor como campeón mundial, pero Daniel está aquí para hacer negocios y estamos completamente seguros de que nos iremos a casa con el nuevo campeón mundial de la AMB”. El campeón Bryan habló de la falta de reconocimiento que ha recibido como poseedor del título de la AMB, algo que pretende cambiar contra Dubois en el Casino Miami el sábado por la noche. “Escucha, esto es lo que soy, soy Trevor Bryan. ¿Ves esta cara aquí? He estado aquí por mucho tiempo y voy a estar aquí por mucho tiempo. Quiero agradecerles por venir al estanque para recibir esta paliza. “Déjame decirte de nuevo, sabes quién es Trevor Bryan. Soy el campeón de peso pesado de la AMB y estoy aquí para quedarme. Esta lucha se llama libertad y paz, pero antes de tener libertad y paz, debes tener guerra. “Eso es lo que tendremos el 11 de junio. El tipo cree que no soy nada, tengo marca de 22-0 y me va a superar, ¿verdad? Eso no es lo que va a pasar, te lo digo ahora mismo. “Soy Trevor Bryan, el Sueño, y seré la pesadilla de este tipo”. Butler: Quiero pelear contra Inoue en Japón Fallece Boxeador Sudafricano que perdió el conocimiento Like this: Like Loading...

