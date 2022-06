Fallece Boxeador Sudafricano que perdió el conocimiento Por. Gabriel F. Cordero El boxeador Simiso Buthelezi murió el martes por la noche en Sudáfrica de una hemorragia cerebral. Buthelezi, de 24 años, estaba en estado crítico en el hospital desde el domingo. El boxeador perdió el conocimiento y la noción de dónde estaba en la pelea por el cinturón africano de peso ligero y comenzó a lanzar golpes al aire. El comunicado oficial fue emitido por la federación de boxeo del país. El boxeador estaba en coma, pero no pudo resistir la hemorragia interna en su cerebro. Según los médicos, el caso aún está en estudio, ya que Buthelezi no sufrió golpes en la cabeza mientras luchaba por el cinturón. El entrenador del boxeador, Bheki Mngomezulu, aseguró el pasado lunes que el deportista se encontraba en perfecto estado de salud antes de subir al cuadrilátero. – Realmente no puedo explicar lo que pasó, honestamente. Durante el entrenamiento y acercándose a la pelea, no hubo nada inusual en lo que respecta a sus condiciones de pelea. Estaba en buena forma antes de la pelea. – dijo el entrenador. La Federación de Boxeo de Sudáfrica pretende realizar una investigación autónoma sobre el caso, que ha conmocionado a la comunidad deportiva mundial. Buthelezi ingresó en el hospital universitario de la ciudad de Duram, Sudáfrica. La primera muerte reportada en Sudáfrica fue en 1889 y desde entonces ha habido un total de 55 muertes en el ring profesional y 26 amateurs. Presentan en conferencia de prensa Kingry-Fortuna Like this: Like Loading...

