Butler: Quiero pelear contra Inoue en Japón El campeón de peso gallo de la OMB, Paul Butler, dice que no le teme al poderoso campeón del CMB/AMB/FIB, Naoya Inoue, quien le dio una brutal paliza en dos asaltos a Nonito Donaire en Tokio el martes e inmediatamente pidió una pelea con Butler para coronar el peso gallo indiscutible. campeón del mundo. Butler se convirtió en poseedor del título de la OMB el mes pasado después de ganar el cinturón interino con una actuación de clase magistral contra Jonas Sultan en Probellum Liverpool y ya les ha dicho a los representantes de Inoue que quiere pelear contra su hombre. “He leído todo tipo de comentarios y predicciones sobre la pelea, ya… ‘Butler tiene un deseo de muerte’, ‘Inoue para ganar por asesinato’, ‘como firmar la sentencia de muerte de alguien'”, dijo Butler a Probellum.com. “Golpea muy fuerte, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Él me noquea. Me han detenido antes y déjame dejarlo claro, entraré en esa pelea creyendo que puedo ganar. Caminaré hacia el ring creyendo, como siempre lo hago, que puedo ganar la pelea y convertirme en el campeón mundial indiscutible de peso gallo”. Inoue, uno de los principales boxeadores libra por libra del boxeo, es una atracción estelar en Japón y Butler no tiene ningún problema en enfrentarse a ‘Monster’ en su patio trasero. “Quiero la pelea en Japón, sería una tontería no hacerlo”, dijo. “Si la pelea pudiera hacerse aquí, bien, pero si obtengo un extra por pelear en Japón, entonces eso es lo que haré. “Ojalá pueda continuar el contacto entre ambos equipos. Antes de la pelea de Donaire, el equipo de Inoue se había puesto a pensar, preguntándome si aceptaría la pelea y, de ser así, ¿dónde la querría? Les he dicho que lo quiero y lo quiero en Japón. Ojalá podamos conseguir esta gran pelea”. Butler aún no ha regresado al gimnasio con el entrenador Joe Gallagher, pero ha comenzado a preparar su cuerpo para regresar a un campo de entrenamiento agotador a fin de prepararse para Inoue. “A partir de ahora, necesitaría 12 semanas, al menos”, dijo Butler. “No he vuelto al gimnasio desde la pelea con Sultan, pero podría estar listo para principios de octubre. “Estaba nervioso al entrar en la pelea de Inoue vs Donaire porque esperaba que Inoue ganara, ya que sé lo grande que sería una pelea con él. “Empecé a tener comezón en los nudillos durante la preparación e hice mi primera sesión de golpes, desde que gané el título mundial, el lunes por la noche. Continuaré realizando una o dos sesiones al día hasta que tengamos luz verde y todos los sistemas funcionen”. Conferencia de prensa final de Kyoguchi-Bermúdez Conferencia de prensa final de Bryan-Dubois Like this: Like Loading...

