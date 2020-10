Conferencia de prensa final de Bösel-Krasniqi en Alemania La conferencia de prensa final tuvo lugar hoy por el título interino de peso semipesado de la AMB de este sábado entre el campeón Dominic Bösel (30-1, 12 KOs) y Robin Krasniqi (50-6, 18 KOs) en el GETEC Arena en Magdeburg, Alemania. Dominic Bösel: “¡Por ​​fin es el momento! Quiero esa sensación de hormigueo de nuevo. Lo necesito y quiero mostrarles a todos en el ring cómo defenderé mi título. ¡Puedo defender este título! En Robin Krasniqi, vi muchas cosas que puedo aprovechar. Quiero un final temprano, un nocaut “. Robin Krasniqi: “No se puede planear mucho en el boxeo. Solo quiero pelear. ¡He probado con bastante frecuencia que mi fuerza es mi voluntad indomable! El sueño de un cinturón de campeonato mundial finalmente debe hacerse realidad en este tercer intento “. La cartelera se llevará a cabo frente a una audiencia en vivo y esta es la primera vez desde 2015 que el boxeo está de regreso en el principal canal público “Das Erste” ASD. WBC extiende plazo de 15 días para Canelo-Yildirim Anuncian primera pelea de 15 rounds desde 1997

