Anuncian primera pelea de 15 rounds desde 1997 El ex campeón de peso mediano junior de la FIB Carlos Molina, quien ha estado promocionando sus propias peleas bajo el estandarte de King Carlos Promotions, ha anunciado que su próxima pelea programada para el 6 de noviembre será de 15 rounds. Molina (34-11-2, 12 KOs) se enfrentará a Juan Carlos Raygosa (17-15-3, 6 KOs) en la primera pelea de 15 rounds desde el 29 de agosto de 1988 cuando el campeón de peso mosca de la FIB Samuth Sithnaruepol en una pelea a 15 rounds en una decisión sobre In-Kyu Hwang en Bangkok, Tailandia. “Viendo las peleas de los 80, siempre soñé con pelear a 15 rounds”, dijo Molina. “Siempre llevo mi cuerpo al límite en el entrenamiento, así que si va a 15 rounds, ¡estoy más que listo!” Será interesante ver la reacción del WBC a este anuncio, ya que han estado proporcionando apoyos para los eventos de Molina. El WBC fue el primer organismo sancionador en eliminar 15 rounds por razones de seguridad, una práctica que pronto adoptaron las otras organizaciones sancionadoras. Corrección: Esta pelea está siendo anunciada como la primera pelea de 15 rounds desde 1988, sin embargo un lector astuto señaló que la última pelea de 15 asaltos se libró el 7 de junio de 1997 entre José “Shibata” Flores y Eric Holland por un título marginal de peso mediano. ¡Buena atrapada! Parker-Fa, programado para el 11 de diciembre en Auckland, Nueva Zelanda

