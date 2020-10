Parker-Fa, programado para el 11 de diciembre en Auckland, Nueva Zelanda Los pesos pesados ​​Joseph Parker y Junior Fa se enfrentarán en la pelea más grande en la historia del boxeo de Nueva Zelanda, en vivo por DAZN desde Spark Arena, Auckland, el 11 de diciembre (hora de Nueva Zelanda). El ex gobernante de peso pesado de la OMB Parker (27-2 21 KOs) ocupa el puesto número 3 con la OMB y está planeando su regreso al estado de campeón mundial después de haber detenido a Shawndell Winters en cinco asaltos en su última salida en Dallas en febrero. El invicto Fa (19-0 10 KOs) está pisándole los talones a Parker en el ranking de la OMB en el puesto # 6. La pelea también marca el regreso de eventos de marquesina a gran escala, y se espera que 9,000 llenen el Spark Arena de Auckland. Anuncian primera pelea de 15 rounds desde 1997 Lipinets-Abdukakhorov por titulo FIB el 24 de Octubre por Showtime

