WBC extiende plazo de 15 días para Canelo-Yildirim Entendiendo la situación actual del campeón de la franquicia del WBC, Saúl “Canelo” Álvarez, el WBC de buena fe extiende 15 días y por última vez la ceremonia de oferta de subasta para la pelea Álvarez vs Yildirim, por el título vacante de peso súper mediano del CMB. El WBC preguntará sobre el estado definitivo en este período y con el fin de tomar una determinación final y una decisión sobre la división. Conferencia de prensa final de Bösel-Krasniqi en Alemania

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.