Conferencia de Prensa de Davis-Santa Cruz El tres veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis y el campeón mundial de cuatro divisiones Leo “El Terremoto” Santa Cruz dieron un adelanto de su muy esperada batalla PPV el 31 de octubre por los campeonatos de peso súper pluma de la AMB y peso ligero de la AMB durante una conferencia de prensa virtual el martes. Gervonta Davis: “La mayoría de los peleadores no duran hasta la segunda mitad de la pelea contra mí … Él puede decir lo que quiera, pero tiene que demostrarlo el 31 de octubre”. Leo Santa Cruz: “Si lo veo gasear, lo presionaré y lo romperé”. Gervonta Davis “Traje mi campamento a Las Vegas y he entrenado más de ocho semanas para esta pelea, porque sé que estoy peleando contra un luchador de primer nivel. Leo viene a pelear. Aporta presión y es un golpeador de gran volumen. “Voy a tener mi campamento aquí para poder concentrarme solo en el boxeo. Estoy cerca de mi equipo Mayweather y tengo más a Floyd en el gimnasio conmigo. Estoy agradecido de tener a Floyd aquí para ayudarme a modificar las cosas que me ayudarán a luchar mejor contra Leo. “Tenemos más de cinco compañeros de entrenamiento solo para asegurarnos de que estoy más que bien preparado. Mi entrenador, Calvin Ford, me mantiene enfocado día a día para que pueda darles a los fanáticos una gran y emocionante pelea. “Al final del día, la afición va a ganar. Somos dos luchadores de élite emparejados. Esta podría ser una de esas peleas que siempre recordarás. Estoy agradecido de estar en esta posición y estoy listo. “Estoy agradecido con Leo por dar un paso al frente y llamarme. Quiere probarse a sí mismo. Me demuestra que tiene mucho corazón y quiere pelear contra los mejores. El ganador de esto debería estar arriba en la clasificación libra por libra. El ganador se lo lleva todo el 31 de octubre. “Floyd ha estado ahí para entrenarme en lo que viene con mi primera pelea en el evento principal de pago por evento. Hay mucha presión sobre mí y tienes que estar a la altura de luchar en el pago por evento para poder volver a luchar en el pago por evento. Cuando estoy deprimido o algo por el estilo, él es capaz de empujarme, porque ha estado allí antes. Hay cosas de las que solo Floyd puede contarme porque tiene esa experiencia. “Este campamento ha sido genial para mí. Ya estoy en peso. Solo he estado trabajando duro. No nos preocupamos por el peso. Nos preocupa darle una gran pelea a Leo Santa Cruz el 31 de octubre. “La mayoría de los luchadores no duran hasta la segunda mitad de la pelea contra mí. José Pedraza me presionó y lo detuvieron en la séptima ronda. Puede decir lo que quiera, pero tiene que demostrarlo el 31 de octubre. “Creo que puedo quedarme en 130 después de esta pelea, pero si hay una pelea que valga la pena ir a 135, lo haré. En este momento, solo estoy concentrado en Leo y en convertirme en una estrella de pago por evento. “Me queda mucho por mostrar en el ring y Leo va a sacar lo mejor de mí. Sólo tenemos que esperar y ver. He trabajado duro todos los días entrenando a chicos más grandes y más pequeños. Estoy preparado para cualquier cosa. Sabemos que viene a pelear. Queremos darles a todos un gran espectáculo. Va a ser una noche espeluznante en Halloween. “Como profesional, tienes que estar preparado pase lo que pase. Tienes que adaptarte a lo que se te presente. He estado haciendo ejercicio durante tres meses todos los días, solo para prepararme para esto. Estoy más agradecido de estar en esta posición que cualquier otra cosa. Estoy tan concentrado en lo que está frente a mí, y eso es superar a Leo. “No puedo decir si puede tomar mi poder hasta que entremos allí. Estoy trabajando duro en el campamento para poder mostrar mi agradecimiento con una gran actuación. El 31 de octubre, definitivamente no querrá perdérselo “. Leo Santa Cruz “Me siento realmente genial. Este campamento ha sido perfecto. Me siento fuerte y muy motivado. Mi papá y mis hermanos me han estado ayudando. Realmente es el mejor campamento que he tenido y estoy en la mejor forma de mi carrera. “Esta es una pelea dura. Es la pelea más dura de mi carrera. Nos enfrentamos a un luchador duro con grandes habilidades. Sé que vendrá con todo lo que tiene y estará en su mejor momento. “Estoy decidido a vencer a ‘Tank’ para poder decir que vencí a uno de los mejores luchadores del mundo. Quiero darles a los fanáticos una gran pelea. Esta es una gran oportunidad para convertirme en una superestrella. También es una oportunidad para ‘Tank’, así que sé que los dos saldremos y lo daremos todo por los fans. “Hemos estado haciendo sparring con muchachos más grandes que pelean en las 147 libras. Creo que eso me permitirá soportar sus golpes. Estoy comiendo un poco mejor y me siento fuerte. Estoy haciendo todo lo que puedo para poder recibir sus golpes. “Davis es un luchador fuerte, especialmente en las primeras cinco rondas. Siempre es peligroso, pero si lo veo gasear, lo presionaré y lo romperé. Creo que puedo frustrarlo. “Creo que el ganador de esta pelea es el top 10 libra por libra. Nadie quiere pelear contra ‘Tank’ Davis y yo elegí pelear con él. Si lo derroto, sé que todos tendrán que decir que soy uno de los mejores luchadores del mundo. “Creo que mi futuro estará en 130 libras. Quiero defender el título y unificarme, pero si hay una pelea que tenga sentido en las 135 libras, definitivamente la tomaré. “No nos preocupamos por su peso. Ha estado entrenando duro y parece que está en buena forma. Luchó durante la Navidad la última vez, pero sé que esta vez estará listo. “La única preocupación que tenía mi equipo al principio era si llegaría al peso, pero eso ya no es una preocupación. Estamos trabajando duro en el gimnasio sobre cómo evitar a los peces gordos. Sabemos que tenemos que pelear una pelea perfecta y eso es lo que vamos a hacer. “Tenemos que luchar desde fuera porque sabemos que ‘Tank’ puede golpear. Pero siempre trato de darles a los fanáticos una gran pelea, así que habrá ocasiones en las que pelearé con él. Vamos a ir y venir. Si siento que puedo soportar sus golpes, voy a estar justo en su cara “. Floyd Mayweather “Esta pelea aquí es sobre estos dos jóvenes leones hambrientos. ‘Tank’, estoy orgulloso de lo que has logrado en tan poco tiempo. Leo, también tengo que felicitarte, porque has hecho grandes cosas en este deporte. Me alegro de que pudiéramos llevar esta pelea al Alamodome para que podamos tener algunos fanáticos. Esta pelea necesita tener fans. “Si no puede llegar allí, asegúrese de sintonizarnos. Sabemos que Leo traerá emoción y un gran volumen. ‘Tank’ siempre traerá potencia y velocidad. Esto no puede ser otra cosa que una colisión. Estos muchachos lo hacen por los fanáticos, aman a los fanáticos y estoy orgulloso de ser parte de tal evento. “Cuando ‘Tank’ era muy joven, le dije que en algún momento estaría en pay-per-view y ahora estamos aquí. Siempre he sido fanático de Leo. Ambos peleadores se merecen esto, los fanáticos se lo merecen, y quiero ver a estos peleadores en su mejor momento en la noche de la pelea. Sal y dale a los fans lo que quieren ver. “Sé que ‘Tank’ está listo para el pago por evento porque su base de fans está creciendo realmente. El grupo demográfico que lo sigue es cada vez mayor. Con Leo siendo popular en la costa oeste y en Texas, también traerá muchos seguidores. Esta pelea solo puede ser en PPV en mi opinión. “En el gimnasio, Calvin Ford y yo trabajamos mano a mano. Solo estoy ahí para dar consejos y ayudar a ‘Tank’ a comprender cómo funciona el pago por evento. Si un peleador está en un gimnasio trabajando duro todo el día, a veces no quiere hacer las cosas que tienes que hacer que son parte de estar en PPV. Cuando invertimos en una pelea como esta, queremos que estos luchadores den el 100%. Estoy orgulloso de ambos competidores por lo que han hecho hasta ahora. “Creo en ‘Tank’. He creído en él desde que era un niño. Todavía es un niño a mis ojos, pero ahora es un hombre joven. Le dije que iba a llegar rápido y que cuando llegue, que esté listo. “Todavía no has visto a la mejor Gervonta Davis. Tenía tantas apariencias diferentes en el entrenamiento. Tenía chicos grandes, chicos pequeños, pegadores de combinación, luchadores de presión. Estaba boxeando de todo, desde pesos medianos hasta pesos pluma. Todo esto va a jugar un papel importante en su carrera ”. Leonard Ellerbe (director ejecutivo de Mayweather Promotions) “Esta es una pelea tremenda. Es un choque de estilos. Leo es un golpeador sin parar. Es implacable y se adelanta. ‘Tank’ tiene el poder, la juventud y la velocidad. Son dos luchadores jóvenes que quieren darles a los fanáticos las mejores actuaciones de sus carreras. “Leo realmente presionó para esta pelea. Obviamente, ve algo en ‘Tank’ que siente que puede aprovechar. Lo convierte en un enfrentamiento realmente fascinante. “El momento no podría ser mejor para el pago por evento. Estos dos jóvenes están listos. ‘Tank’ se ha convertido en una gran atracción, vendiendo peleas en el Reino Unido, en la costa este, en el sur y en California. Estamos emocionados de traerlo a Texas el 31 de octubre “. Crawford-Brook para el 14 de noviembre WBC extiende plazo de 15 días para Canelo-Yildirim

