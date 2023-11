Conferencia de prensa final Benavidez-Andrade La superestrella invicta del peso súper mediano David “El Monstruo” Benavídez y el invicto campeón mundial de dos divisiones Demetrius “Boo Boo” Andrade se enfrentaron el martes en Los Ángeles en la conferencia de prensa final antes de encabezar este sábado el PPV desde el Michelob ULTRA Arena en Mandalay Bay Resort y Casino en Las Vegas. David Benavidez: “Todo es diversión y juegos, pero cuando subo al ring, no es divertido. Envío a todos mis oponentes al hospital. Busque mi historial… Voy a intentar atacar tan pronto como tenga la oportunidad de hacerlo. Voy a intentar terminar con esto tan pronto como pueda porque quiero mostrarle a la gente que soy el mejor peleador y que encontraré un nocaut contra cualquiera. Esto es lo que los fans quieren ver. Quieren ver nocauts y quieren ver a la gente ir a la guerra”. Demetrius Andrade: “Vamos a darle una paliza a Lord Farquaad allí. Si sabes qué es eso, lo sabes y si no, no lo sabes. Búscalo. Va a ser una gran noche. ¡Y lo nuevo! ¡Y todavía!” La conferencia de prensa también contó con el campeón mundial de peso mediano del CMB, Jermall Charlo, y José Benavídez Jr., quienes se enfrentarán en un evento especial sin título del CMB a 10 asaltos en el evento co-estelar. Jermall Charlo:“Está conmocionado ahora que estamos en persona. Mira lo inmaduro que es. No va a hacer nada el sábado. No me desconcierta nada de lo que está haciendo… Voy a pelear en la cima de mi nivel sin importar si mi oponente está hablando basura o no. Obviamente hay algo mal con este tipo. Le faltan algunos tornillos. No debe saber en qué se está metiendo. 32 lo han intentado y todos han fracasado. Él es sólo un trampolín. Voy a pisarlo súper fuerte. Voy a aplastarlo… voy a venir a noquearlo. Y cuando digo que lo voy a hacer, lo hago”. José Benavidez Jr: “Le dije que si intenta enfadarse o actuar con dureza, le voy a patear el trasero. Eso es exactamente lo que voy a hacer el sábado por la noche. Sólo estoy esperando hasta la noche de la pelea… si yo fuera sólo un trampolín, ¿por qué no puso el cinturón en juego? Debería estar listo para pelear por el cinturón. Él es el campeón, ¿verdad? Parece un vagabundo… Voy a detenerlo. Charlo piensa que soy pequeño por alguna razón. Él cree que esto será un paseo por el parque. Ya veremos. Voy a vencerlo. Él va a ver a qué se enfrenta realmente”. Nikita Tszyu gana cinturón súper welter australiano Jarrett Hurd, Jesse Hart el 8 de diciembre en Pensilvania Like this: Like Loading...

