Jarrett Hurd, Jesse Hart el 8 de diciembre en Pensilvania El ex dos veces retador al título mundial Jesse Hart (29-3, 23 KOs) se enfrentará a Jeyson Minda (14-7-1, 8 KOs) en una pelea a 10 asaltos en peso súper mediano el 8 de diciembre en The Wind Creek Event Center en Bethlehem, Pensilvania (unas 60 millas al norte de Filadelfia). También verá acción en un combate a ocho asaltos el ex campeón mundial unificado de peso mediano junior Jarrett Hurd (24-3, 16 KOs) contra Tyi Edmonds (14-5, 9 KOs). El evento principal presenta al invicto peso súper pluma Julián González (11-0-1, 9 KOs) contra Juan Antonio López (17-15-1, 7 KOs) en una pelea de ocho asaltos. La tarjeta está promocionada por King’s Promotions. Conferencia de prensa final Benavidez-Andrade All Star Boxing firma a la estrella nicaragüense Evleing Ortega Like this: Like Loading...

