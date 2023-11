All Star Boxing firma a la estrella nicaragüense Evleing Ortega All Star Boxing celebró una conferencia de prensa en Managua el martes por la tarde, en el Auditorio del Parque Japonés, para anunciar la firma de la campeona latina de peso mosca de la OMB, Evleing “La Colocha” Ortega de Acoyapa, Nicaragua, a un pacto de varios años. Esta es la primera vez en la historia de la compañía que una boxeadora firma con All Star, rompiendo la barrera de los 60 años. “Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestra empresa a la recientemente coronada campeona latina Colocha Ortega”, dijo Félix “Tuto” Zabala Jr, presidente de All Star Boxing. “Esta es una señal de que los tiempos están cambiando, Ortega es una persona trabajadora, será un gran viaje hacia una oportunidad por el título mundial en 2024”. Ortega peleará en un choque de seis asaltos contra un oponente que se nombrará en la serie “PanamaFightNightIV” de Zabala desde la Ciudad de Panamá, que se transmite en vivo el 1 de diciembre por ESPN+. Jarrett Hurd, Jesse Hart el 8 de diciembre en Pensilvania El ex campeón Tevin Farmer regresa el 1 de diciembre Like this: Like Loading...

Top Boxing News

