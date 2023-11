El ex campeón Tevin Farmer regresa el 1 de diciembre El ex campeón mundial Tevin Farmer (32-5-1, 7 KOs) se enfrenta a Patrick Okine (21-6-2, 18 KOs) en una pelea de ocho asaltos en peso ligero junior el 1 de diciembre en el 2300 Arena de Filadelfia. Farmer tiene marca de 2-0 desde que regresó de una pausa de tres años y medio. En la pelea coestelar, el invicto peso súper welter Oluwafemi Oyeleye (14-0, 8 KOs) pelea contra Luis Solís (26-17-4, 22 KOs) en una pelea de seis asaltos. También en la cartelera de R and B Promotions estará el invicto peso ligero Joshua Jones (8-0-1, 3 KOs) contra Carlos Padilla (19-13-1, 13 KOs) y el peso mediano junior Erron Peterson (4-0-1, 3 KOs). KOs) contra un oponente por nombrar en un par de seis asaltos. All Star Boxing firma a la estrella nicaragüense Evleing Ortega Jermell Charlo deja vacante el título de las 154 libras de la FIB Like this: Like Loading...

