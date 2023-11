Jermell Charlo deja vacante el título de las 154 libras de la FIB Declaración de la FIB: La FIB recibió una notificación del campeón de peso mediano Jr. de la FIB, Jermell Charlo, informándole consideradamente sobre su decisión de dejar vacante su título de la FIB. En una carta al presidente de la IBF, Daryl Peoples, expresó su gratitud a la IBF. Charlo señaló que su próxima obligación obligatoria de la FIB y que el momento es un problema para él en el momento actual de su carrera. Concluyó la carta renunciando respetuosamente a su título. La IBF ordenó una subasta para la defensa obligatoria del IBF entre Jermell Charlo y Bakhram Murtazaliev. La FIB ahora ordenará al contendiente número uno Murtazaliev negociar con el próximo contendiente principal disponible que está por determinar. La FIB le desea lo mejor a Jermell Charlo en sus proyectos futuros. El ex campeón Tevin Farmer regresa el 1 de diciembre Radovan-Mikhailovich en eliminatoria de la FIB el 16 de diciembre en Inglaterra Like this: Like Loading...

