Conferencia de Prensa de  Spence-Peterson / Easter-Fortuna

Foto: Ed Diller / DiBella Entertainment

El invicto campeón mundial welter de la FIB Errol Spence Jr. y el ex campeón de dos divisiones Lamont Peterson se enfrentaron el jueves en la conferencia de prensa final antes de que ingresen al ring el sábado 20 de enero en el evento principal en vivo por SHOWTIME desde el Barclays Center en Brooklyn.

La transmisión comienza con el invicto campeón mundial de peso ligero de la FIB Robert Easter y el ex campeón mundial Javier Fortuna, quienes se encontraron cara a cara por primera vez el jueves.

Errol Spence Jr: Puede que no haya mucha conversación y mala sangre entre nosotros, pero sabes que nosotros dos siempre damos una gran pelea a los fanáticos. Tuve que esperar mi defensa del título y luego tuve muchos tipos que no respondieron a la llamada para esta pelea. Tengo un cinturón y todavía tengo que llamar a estos otros tipos. Lamont Peterson respondió a la llamada como un verdadero luchador. En un mundo perfecto, me estaría unificando con Keith Thurman este año. Sin embargo, voy a pelear tres veces este año. No tienes tiempo de vuelta. ¡Estoy listo para atacar ahora!

Lamont Peterson: Si me lo dejaras, pelearía todos los meses. Eso es lo mucho que amo el deporte. Sé que una victoria me ayudaría a subir al cuadrilátero con más frecuencia. A veces, si pierdes en el nivel superior, otros boxeadores superiores no quieren arriesgarse contra ti. ¡Puedo arreglar todo eso este fin de semana !.

Robert Easter: no tengo preocupaciones pelear con un zurdo. Hice mi última pelea duro, pero esta vez usaré mi alcance, mis pies y mi velocidad para dominar. Estoy buscando un gran rendimiento. Este va a ser el mejor Robert Easter que los fanáticos hayan visto alguna vez. Nos preparamos para dominar esta lucha … No me iré sin mi correa.

Javier Fortuna: no tengo excusas para el 20 de enero. Espero que él tampoco. Voy a llevar ese título a la República Dominicana para mis fanáticos. He estado soñando con eso y lo tomaré. Tengo el estilo y las habilidades para vencer a Robert Easter. Sé cómo asegurarme de que su estatura no me afecte en absoluto. Todos lo verán en la noche de la pelea. Me preparé muy bien. Tengo un plan para ganar cada ronda. Si él puede pararse allí, lo voy a derribar round por round.