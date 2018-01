Horn-Crawford en el MSG 14 de abril

Por Ray Wheatley – World of Boxing

El Australiano campeón welter de la OMB Jeff Horn se complace de que el lugar para su pelea mandatoria contra Terrence Crawford será el icónico Madison Square Garden de Nueva York el 14 de abril según el promotor de Horn Dean Lonergan. “Hay tanta historia rica que lo acompaña”, dijo Lonergan. “Estás en un escenario global y también lo que esto le presenta a Jeff es una gran oportunidad en el futuro. Si Jeff (puede) establecerse en el mercado estadounidense, eso es lo que quiere cada boxeador.

“Si bien el mercado Australiano es un buen mercado, no es del todo Estados Unidos, donde tiene la economía más grande del mundo, 300 millones de personas y apoyo masivo al boxeo. No creo que hayamos visto algo así en mucho, mucho tiempo.

“Si alguna vez iba a dejarse intimidar habría sido (a continuación) y todos vimos cómo pasó con eso – totalmente relajado, contento con lo que estaba pasando. Madison Square Garden solo tiene 22,000. No creo que el tamaño de la multitud lo preocupe. Si la multitud lo abuchea, y no creo que lo haga, se pondrá a la altura de las circunstancias y eso le dará una motivación adicional”.

Lonergan espera firmar contratos oficiales para la pelea en dos semanas.