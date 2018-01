Nietes-Reveco es oficial en Superfly 2

Como mencionamos ayer, oficialmente se anunció hoy que el campeón mosca de la FIB, Donnie Nietes (40-1-4, 22 KOs) defenderá su cinturón contra el ex campeón Argentino Juan Carlos Reveco (39-3, 19 KOs) en la Superfly del 24 de febrero transmitido por HBO. 2 cartas en Los Angeles.

El evento está encabezado por Srisaket Sor Rungvisai, campeón mundial súper mosca del CMB (43-4-1, 39 KOs) contra el ex campeón mundial y retador obligatorio n. ° 1 Juan Francisco “El Gallo” Estrada (36-2, 25 KOs). La otra pelea televisada anunciada es el ex campeón Carlos “Príncipe” Cuadras (36-2-1, 27 KOs) vs. McWilliams Arroyo (16-3, 14 KOs).

Además, Brian “The Hawaiian Punch” Viloria (38-5, 22 KOs) se enfrentará a Artem Dalakian (15-0, 11 KOs) por el título vacante de peso mosca de la AMB en una pelea que merece estar en la televisión, pero no lo es.