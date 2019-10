Conferencia de prensa de la mesa Berchelt-Sosa en Carson Por Miguel Maravilla El campeón súper pluma del WBC, Miguel Berchelt (36-1, 32 KOs) de México y Jason Sosa de Filadelfia (23-3-4, 16 KOs) están a solo unos días de su pelea que tendrá lugar este sábado 2 de noviembre en el Dignity Health. Sports Park en Carson, California, encabezado en vivo por ESPN. Fightnews.com® se encontró con el campeón y retador en LA Live en el centro de Los Ángeles. Esto es lo que tenían que decir. “Me siento bien peleando en esta glamorosa ciudad de Los Ángeles. Sosa es un luchador técnico duro y ha sido un campeón antes. Verás una pelea de acción explosiva ”, dijo Miguel Berchelt a Fightnews.com®. “Esta pelea tendrá lugar en el Día de los Muertos (Día de los Muertos), celebramos a los muertos en México y le dedico esta pelea a mi abuela”, agregó Berchelt. “Estoy emocionado por esto. Será una pelea divertida. Haré todo lo posible para ganar ese título “, dijo Jason Sosa a Fightnews.com®. Berchelt viene de una detención impresionante sobre el ex campeón mundial Francisco Vargas en una revancha. Esta será la sexta defensa de su título del WBC que ganó sobre Vargas mientras busca defender con éxito su título. “Esta será mi sexta defensa. Después de mi cuarta defensa. Le di una oportunidad a Vargas. Me dio una oportunidad, así que eso era lo que los caballeros debían hacer y darle una revancha. Fue una gran victoria. Quiero darles a todos una gran pelea este sábado ”, dijo Berchelt. “Debes respetar a un luchador como Berchelt. Ha defendido su título cinco veces ”, Sosa sobre Berchelt. Sosa está llegando a esta pelea ganando tres peleas consecutivas desde que sufrió derrotas consecutivas ante Vasyl Lomachenko y Yuriorkis Gamboa. “Esta preparación ha sido excelente y voy a ganar. Estoy llegando con un gran plan para salir victorioso”, dijo Sosa. “Ha sido campeón antes y espero un Jason Sosa muy duro”. Es México vs.Puerto Rico ”, dijo Berchelt. Con una victoria sobre Sosa, Berchelt tiene una buena competencia en 130, ya que busca una posible pelea de unificación o tal vez un aumento de hasta 135. Sosa buscará estropear esos planes mientras busca convertirse nuevamente en campeón. “Quiero defender este título y quizás unificarme más adelante. Estoy buscando lo mejor para mí. Un movimiento de hasta 135 para luchar contra Lomachenko o Davis. Lo primero es esta pelea. Es México vs.Puerto Rico y estas siempre son buenas peleas ”, concluyó Berchelt. “Todo se reduce a Puerto Rico vs. México. Espere fuegos artificiales ”, concluyó Sosa. También estuvo presente el campeón de peso gallo de la FIB Jerwin Ancajas (31-1-2, 21 KOs) de Filipinas mientras defiende su título frente a Jonathan Javier Rodríguez (21-1, 15 KOs). “Estoy entusiasmado con esta pelea. La preparación fue genial. Estoy listo ”, dijo Ancajas. Alex “El Cholo” Saucedo de Oklahoma (28-1, 18 KOs), regresa al ring cuando se enfrenta a Rod Salka (24-5, 4 KOs) en un combate súper ligero de ocho asaltos en la cartelera de ESPN +. “Ha sido un tiempo. He estado fuera por casi un año. No puedo esperar para el 2 de noviembre, verás a un nuevo Alex ”, afirma Saucedo. “Cambié entrenadores y ahora estoy trabajando con Pedro Neme. Estoy emocionado de volver y mostrarle un nuevo Alex. Quiero hacer una declaración y poner un buen espectáculo “ Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla DAZN apuesta por el boxeo.

