Canelo-Kovalev listos para el sábado en Las Vegas Por Miguel maravilla Este sábado por la noche, el campeón mundial de tres divisiones y superestrellas mexicanas Saul “Canelo” Álvarez (51-1-2, 34 KOs) subirá al ring en lo que será el mayor desafío de su carrera cuando suba al peso semipesado. y se enfrenta al campeón de peso semipesado de la OMB Sergey “Krusher” Kovalev (34-3-1, 29 KOs) de Rusia. Los dos se enfrentarán en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas en vivo por DAZN. A pocos días de la pelea, Canelo y Kovalev han concluido sus preparativos mientras esperan el sábado por la noche. “Me siento genial con esta pelea. Kovalev es un gran boxeador. Esto es lo que me motiva a arriesgarme ”, dijo Canelo a Fightnews.com®. “Cualquier cosa que represente un desafío es genial para mí. Sabemos lo que tiene y lo que representa este desafío ”, agregó Canelo. “Estoy realmente emocionado por mi próxima pelea con Canelo Alvarez. Debo mostrarle al mundo que merezco ser el mejor en la división de peso semipesado “, dijo Sergey Kovalev a Fightnews.com®. “Canelo es realmente talentoso y realmente famoso. Un boxeador muy talentoso y con mucha experiencia “, agregó Kovalev. La superestrella mexicana viene de una decisión unánime sobre el ex campeón mundial Daniel Jacobs en mayo, Álvarez fue impresionante en la decisión de vencer a Jacobs al ganar y unificar el título de peso mediano de la FIB. “Esa fue una gran victoria. Después de esa pelea, comencé a ver a Kovalev como un oponente potencial ”, dijo Canelo. “Respeto a Canelo porque ahora sube dos divisiones, y este es un gran objetivo para él y también para mí. Canelo quiere intentar obtener el título en la división de peso semipesado. No tiene nada que perder “, Kovalev sobre Canelo Kovalev viene de una detención sobre Anthony Yarde en agosto pasado al hacer la primera defensa de su título cuando entra en esta pelea ganando dos peleas consecutivas. Después de la pelea, Kovalev descansó brevemente y regresó al campamento para prepararse para Canelo. “Desde la última pelea tuve un pequeño descanso, como tres semanas, tres o cuatro semanas, y estoy listo. Regresé nuevamente al campo de entrenamiento. Ahora está muy, muy bien bajo control con Buddy McGirt y Teddy Cruz. En este momento, me siento bien ”, Kovalev en su campamento. “Tiene brazos largos, su jab es realmente fuerte y sabe cómo moverse, pero hemos entrenado para esto. Sin duda, es mi oponente más fuerte y es un gran riesgo para mí, pero estamos listos ”. Canelo dijo sobre Kovalev. “Estamos listos para esto. Tenemos la inteligencia y la habilidad para vencer a Kovalev y ganar la pelea “. Álvarez celebró su campamento en San Diego, California, con sus entrenadores de toda la vida Eddie y Jose

“Chepo” Reynoso. “La preparación está hecha. Fue un buen campamento. Me siento bien. Este es el peso que suelo tener durante mi vida normal, así que es natural para mí ”, Canelo en su campamento. El dúo padre / hijo entrenador / gerente nos dio su opinión sobre el campamento y el oponente de Canelo, Kovalev. “Estamos enfocados. Llevamos más de tres meses entrenando y nos hemos preparado muy bien ”, dijo el entrenador en jefe Eddie Reynoso. “Kovalev es un luchador fuerte y tiene muchas buenas cualidades. Ha llegado tan lejos en su carrera por eso. Él tiene un buen golpe y tiene mucho corazón. Hemos visto algunos errores en su estilo de pelea y esperamos capitalizar esos errores el día de la pelea ”, agregó Reynoso. “Todos deben entender que hemos estado trabajando juntos durante 15 años y hemos llegado tan lejos para luchar ahora por este cuarto título, juntos. Somos optimistas, felices y confiamos en que podemos tomar este cuarto título. Canelo es un hombre de muchos riesgos y siempre le gusta correr riesgos “, dijo José” Chepo “Reynoso. “Conocemos el estilo de Kovalev porque lo hemos visto por años. Sabemos que es fuerte y alto, pero sabiendo esto, aceptamos esta pelea porque sabemos que Saúl puede vencerlo ”, agregó Reynoso. Para Kovalev tuvo su preparación en Oxnard, California, en el Laboratorio de Boxeo bajo la atenta mirada del ex campeón mundial y entrenador respetado Buddy McGirt. “Tengo un gran equipo con excelentes entrenadores, Buddy McGirt y Teddy Cruz, y ahora me siento realmente cómodo con mi equipo”, dijo Kovalev en Training Camp. “Estoy muy feliz de haber encontrado a este entrenador”, agregó Kovalev. “Escucha, estoy entusiasmado con la pelea. Simplemente lo tomamos día a día, agradable y fácil, agradable y lento. No teníamos que ponernos en forma como lo hacemos normalmente. No tuve que perder peso como de costumbre. Creo que es una bendición que haya sido un cambio rápido ”, dijo Buddy McGirt. “Este campamento fue genial porque todos se llevan bien. Todos confían en todos. Tenemos un estado de ánimo relajado y sabemos lo que tenemos que hacer, por lo que es un buen campamento. Creo en mi corazón que Sergey va a ganar “, agregó McGirt Canelo busca ganar su cuarto título mundial en su cuarta clase de peso y tratar de convertirse en uno de los cuatro mexicanos en ganar cuatro títulos mundiales en cuatro clases de peso. Si sale victorioso, Canelo se unirá a la lista con las leyendas mexicanas Erik Morales, Juan Manuel Márquez y Jorge Arce. Se interpone en su camino el Kovalev mucho más grande. “Será una de las peleas más importantes para mí y mi carrera. Este título es muy importante para ser un cuatro veces campeón del mundo en diferentes divisiones “, dijo Canelo sobre ganar un cuarto título en la cuarta categoría de peso. “Esto es histórico para mi carrera. En el boxeo tienes que correr riesgos para hacer historia y es un gran riesgo para mi carrera, pero estamos listos ”, agregó Canelo. Para Kovalev, si sale victorioso, esta será la pelea que define su carrera, ya que Kovalev siente que una victoria sobre Canelo definitivamente servirá a su legado. “Canelo, él está tratando de hacer su historia, pero yo estoy aquí”, dijo Kovalev. “Esta es una pelea importante para mí y mi legado”, agregó Kovalev. Con la pelea este fin de semana, Canelo entra en esta pelea como un favorito de apuestas 4 a 1 sobre Kovalev. Espere que esas probabilidades bajen más adelante esta semana, ya que recibirá algo de dinero para el campeón defensor, Kovalev. Busque algunas apuestas para el nocaut de Canelo entre las rondas 6-9, ya que esas son las probabilidades más bajas para un KO de 12 a 1. Canelo y Kovalev garantizan la victoria y prometen acción. “¡Sentimos que tenemos las habilidades necesarias para ganar esta pelea! Voy a utilizar todas mis habilidades en el ring. Un golpe al cuerpo siempre es necesario ”, concluyó Canelo. “Le mostraremos al mundo del boxeo que Krusher está aquí. Krusher está de vuelta ”, concluyó Kovalev. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Conferencia de prensa de la mesa Berchelt-Sosa en Carson

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.