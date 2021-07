Conferencia de prensa De La Hoya-Belfort “El niño de oro” Oscar De La Hoya (39-6, 30 KOs) 8 veces títulos mundiales en seis divisiones de peso regresa al ring por primera vez desde 2008 contra la leyenda de MMA Vitor Belfort. Oscar De La Hoya: “Estas exposiciones que estamos viendo se están convirtiendo en un circo, no quiero ser parte de eso. Y es por eso que esta pelea es una pelea real y sancionada y no una exhibición. Todos los que me conocen, nunca he estado en una pelea aburrida. Salgo y lucho. Una exposición no somos nosotros, Vitor y yo tenemos demasiado en juego. Cuando veo a Belfort, puedo ver en sus ojos lo orgulloso que está de su legado y yo también siento lo mismo y lo respeto ”. “Aunque te respeto hermano, (Belfort), puedo decirte una cosa, vamos a patearnos el uno al otro, eso es seguro”. “Esto no es un juego, literalmente dije que si vamos a hacer esto, hagámoslo de verdad. No hagamos una canción y baile o estas exhibiciones de las que estamos cansados ​​”. “He estado en los mejores desafíos toda mi vida, básicamente he estado peleando desde que tenía cinco años. He tenido todos los desafíos en el libro y he luchado contra los mejores, desde Pacquiao hasta Mayweather, Hopkins y Julio César Chávez. Quería un desafío diferente y eso es lo que presenta Vitor Belfort. Un desafío que llevará mi entrenamiento y mi mentalidad a un nivel completamente nuevo ”. “Predicción: ¡Knockout!” Vitor Belfort: “Cuando subes al ring quieres las guerras. Estoy entrando en el deporte que Oscar ha dominado y he aprendido a entrenar boxeo a un nivel diferente. Mi estilo es venir como un león y eso es lo que voy a hacer, sin cambios ahora ”. “Hay mucho respeto mutuo entre los dos, pero una vez que suena la campana es la guerra. Mi corazón, no mi tamaño, marcará la diferencia en esta pelea. En mi mente puedo vencer a cualquier hombre y eso es lo que siento por Oscar. Sé que es zurdo y tiene un gran jab y tengo que prepararme para eso. ¡Esto es realmente lo mejor frente a lo mejor! ” “Nunca miro las probabilidades de mis peleas. Hago que mi propia predicción funcione para mí “. “Predicción: ¡Knockout!” Twitter @MigMaravilla @SoCalBoxing Las ultimas del boxeo mundial Foto de la semana: De La Hoy-Belfort

