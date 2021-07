Las ultimas del boxeo mundial La pelea del 18 de septiembre entre Canelo Álvarez y Caleb Plant por el título indiscutible de peso súper mediano, que se suponía que era prácticamente un trato hecho, aparentemente se ha derrumbado. Plant le dijo a ESPN que estuvo de acuerdo con todo, pero las “solicitudes ridículas” del equipo Canelo se volvieron demasiado.

—–

Incluso sin Alvarez-Plant, todavía hay cuatro eventos de boxeo PPV programados dentro de siete semanas, Pacquiao-Spence (21 de agosto), Paul Woodley (29 de agosto), De La Hoya-Belfort (11 de septiembre) y Fury-Wilder (octubre 9), por lo que los presupuestos de PPV de los fanáticos ya están reducidos. Si Alvarez-Plant resucita el 18 de septiembre, eso haría cinco PPV en menos de dos meses.

—–

Los cinco miembros del equipo olímpico masculino de EE. UU. Todavía están en la búsqueda de medallas. No hay profesionales de renombre ni ex campeones que compitan en Tokio este año. Conferencia de prensa De La Hoya-Belfort

