Comienza la convención mundial de la Paz del WBC en Uzbekistán La 61ª Convención Anual del WBC ha comenzado este lunes por la mañana en el Hotel Hilton en la espectacular ciudad de Tashkent “La Ciudad Piedra” en Uzbekistán con la presencia de mas de 700 representantes de 170 países. Los campeones mundiales Evander Holeyfield,Kostya Tszyu, Adonis Stevenson, Roberto Duran, Carlos Zarate, Oleksander Usyk, Julio César Chávez, Carlos Molina,Michale Magnesi, Billy Dib,Koki Kameda, Daniel Zaragoza, Amir Khan y Humberto “Chiquita” González, Lucas Rozanski entre otros. Se realizo un homenaje a la “Mujer más valiente del mundo”, la argentina Dayana Sánchez, quien tiene quemaduras de gran consideración tras un incendio en su casa y quien recibio la distincion de otro heroe como Bridger Walker, quien dio la distinción a la boxeadora sudamericana con el apoyo económico del Fondo José Sulaimán. El ex campeón mundial, Billy Dib ha sido distinguido como el “Campeón de la esperanza” tras enfrentar al cáncer de estómago con pronóstico de vida de tan sólo seis meses. La super estrella mexicana del deporte mundial, Saúl “Canelo” Álvarez recibió vía remota el premio al Mejor Boxeador de 2023 por parte del legendario Julio Cesar Chavez. Es la primera vez que un mega evento del boxeo profesional se celebra no sólo en Uzbekistán sino en toda Asia Central. Hasta el día de hoy, se han organizado convenciones del WBC en Estados Unidos, Rusia, Japón, Argentina, México, Azerbaiyán, Ucrania y Tailandia entre otros. Entre los países de la CEI, el evento tuvo como sede las ciudades de Bakú y Moscú. La agenda de la 61ª Convención del CMB incluye debates sobre educación, dopaje, arbitraje, cooperación internacional, reglas del boxeo, clasificaciones, cinturones de campeonato, visita de WBC Cares a niños del país e iniciativas de aporto y convenios públicos deportivos. El último día del evento, el 17 de noviembre, se llevará a cabo una gran velada de boxeo profesional en el complejo deportivo Humo Arena que incluye 10 combates de boxeo profesional , muay thai y boxeo amateur donde habra un combate por el titulo mundial supermosca del WBC entre los mexicanos ex campeones mundiales, Carlos Cuadras y Pedro Guevara. Combates de la semana en ESPN+ , ESPN, DAZN y Peacock Conceição: Voy por el título de Navarrete Like this: Like Loading...

