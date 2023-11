Combates de la semana en ESPN+ , ESPN, DAZN y Peacock Otra semana ocupada con el título mundial twinbill del jueves por la noche en Las Vegas como lo más destacado. MARTES

ESPN+ tiene al superligero #15 del CMB Steve Claggett (36-7-2, 25 KOs) contra el pesado Miguel Madueno (30-1, 28 KOs) del Casino De Montreal con los títulos NABF y NABO en juego. Además, el dos veces retador al título mundial de peso mediano Steven Butler (32-4-1, 26 KOs) contra Iron Alvarez (32-14-4, 21 KOs) MIÉRCOLES

ProBox TV tiene un enfrentamiento de peso súper welter entre los pesos súper welter Guido Schramm (16-1-2, 9 KOs) y Johan González (33-2, 33 KOs) desde el Whitesands Events Center en Plant City, Florida. JUEVES

ESPN ofrece dos peleas por el título mundial cuando Shakur Stevenson (20-0, 10 KOs) se enfrenta a Edwin De Los Santos (16-1, 14 KOs) por el título vacante de peso ligero del CMB. En la pelea coestelar, el campeón de peso ligero junior de la OMB, Emanuel Navarrete (38-1, 31 KOs) defenderá su cinturón contra el medallista de oro olímpico de 2016, Robson Conceição (17-2, 8 KOs). El T-Moble Arena de Las Vegas será el lugar de la transmisión. SÁBADO

DAZN presenta al invicto peso súper mediano Diego Pacheco (19-0, 16 KOs) enfrentando al ex retador al título mundial Marcelo Coceres (32-5-1, 18 KOs) por los títulos internacionales de la OMB y USWBC en el YouTube Theatre en Inglewood, California. ESPN+ presenta al invicto peso pluma Nick Ball (18-0, 11 KOs) contra el ex campeón mundial Isaac Dogboe (24-3, 15 KOs) desde el AO Arena en Manchester, Inglaterra. Peacock transmitirá el título doble europeo con el veloz prospecto superligero Adam Azim (9-0, 6 KOs) desafiando al campeón de las 140 libras de la EBU Franck Petitjean (24-6-3, 6 KOs) y al campeón de peso mediano de la EBU Matteo Signani (32-6 -3, 12 KOs) contra Tyler Denny (17-2-3, 0 KOs) + peso crucero #1 de la OMB Richard Riakporhe (16-0, 12 KOs) contra Dylan Bregeon (13-4-1, 3 KOs). La acción proviene de The Halls en Wolverhampton, Inglaterra.

