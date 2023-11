El invicto campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo, habló sobre el campo de entrenamiento y más antes de su enfrentamiento contra José Benavidez Jr., que sirve como el evento co-principal de Showtime PPV el 25 de noviembre desde el Michelob ULTRA Arena en Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Charlo-Benavidez en un evento especial de 10 asaltos sin título del CMB mientras Charlo pone fin a un descanso de más de dos años.

Jermall Charlo

“Estoy emocionado de estar de regreso, de regreso a donde pertenezco. Realmente estoy reaprendiendo a boxear, como si fuera amateur otra vez. Me siento nuevo en esto. Es emocionante al mismo tiempo. Estoy arriesgando mi vida una vez más, para sorprender al mundo y hacerle saber a la gente que estoy en la cima.

“Mucha gente piensa en la salud mental cuando no pueden estabilizar la mente y pensar en el futuro. Y ahí es donde me encontraba. Estaba en un lugar en el que no podía explicárselo a nadie y siempre lo protegía y tuve que luchar contra eso a través de mis experiencias de aprendizaje. Lo principal que he aprendido todo este tiempo es la paciencia. Me preparé en mis propios términos. Estoy de vuelta en el ring en mis propios términos. Me siento mejor a mi propio ritmo y voy a enfrentar mis batallas a mi propio ritmo.

“Benavidez es sólo uno de esos tipos que tiene que hacerse un nombre. Por supuesto, hablar conmigo sería lo mejor que puedes hacer porque solo estás amplificando la pelea. Quiero decir, supongo que está tratando de vender la pelea, pero lo tomo personal y lo tomo en serio. No estoy tomando sus palabras a la ligera.

“Supongo que quiere pelear conmigo en venganza por su hermano. Están sucediendo muchas cosas entre hermanos, ya sabes, los hermanos Charlo y los hermanos Benavidez. Entonces es la batalla de los hermanos y si quieres que este sea tu mayor rival, hagámoslo. Vuelvo después de dos años, sin excusas. Estoy aquí para luchar.

“No le tengo respeto. Me respeto a mí mismo para salir y dictar la pelea, tenga paciencia. Por supuesto, si lo golpeo al ras, lo noquearé. Caminando sobre él, AI (Allen Iverson) s—. Me estoy volviendo loco. Sólo estoy tratando de no dejar que la emoción me domine.

“De hecho, quiero estar más activo el año que viene, participar en dos o tres peleas. Estoy listo para quedarme en el gimnasio y concentrarme y espero poder conseguir una de esas grandes peleas que quieres ver. Quizás el ganador del evento principal o quizás Canelo, los YouTubers que se avecinan. Sabes, realmente no me importa. Sólo quiero pelear”.

Ronnie Shields

“Creo que Jermall Charlo ha vuelto. Ha vuelto a donde estaba hace dos años. Su actitud es genial y tiene muchas ganas de entrenar todos los días.

“La oxidación de los anillos es la oxidación de los anillos, pero es por eso que entrenamos todos los días para eliminar el óxido. Quiero decir, desearía que la pelea fuera mañana porque él está listo para comenzar.

“Creo que José Jr. aporta mucho, especialmente con su actitud, que es feroz y supongo que es una buena actitud en este negocio. Ya sabes, mira, José es como su hermano David. Ambos son buenos luchadores y se puede decir que entrenan duro y vienen a pelear. Y eso es algo bueno. Pero sabes qué, estamos buscando pelea.

“He estado analizando todo, absolutamente. Sé todo sobre José y lo que podemos explotar y todo lo que veo que él hace y creo que puede funcionar a nuestro favor. Así que definitivamente estamos analizando todo. Al final, creo que Jermall será demasiado fuerte.

“Jermall es como un hijo para mí. Está en un gran lugar ahora mismo. Está con su esposa y sus hijos y realmente disfruta de todo ahora. Creo que es ese estado de ánimo lo que necesita para tener éxito. Ahora que lo ha recuperado y está tan feliz y alegre por todo lo pequeño, ese es un gran lugar para él.

“Creo que José Benavidez Jr. saldrá rápido, como siempre lo hace, y tratará de ejercer mucha presión sobre ‘Mall y tratará de golpearlo con cosas que normalmente no nos golpean. Pero sea lo que sea que traiga, tenemos algo para él. Creo que el poder de Mall es especial y vamos a seguir respaldándolo con ese poder”.