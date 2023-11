Golden Boy presenta la cartelera de Kingry-Duarte Golden Boy ha presentado la cartelera para el regreso de los súper ligeros “King” Ryan García (23-1, 19 KOs) contra Oscar “La Migraña” Duarte (26-1-1, 21 KOs) que tendrá lugar en el Toyota Center de Houston el 2 de diciembre retransmitido a nivel mundial por DAZN. El evento co-estelar presenta a Ohara “Two Tanks” Davies (25-2, 18 KOs) contra Ismael Barroso (24-4-2, 22 KOs) por el título interino superligero de la AMB. El invicto Floyd “Kid Austin” Schofield (15-0, 11 KOs) se enfrenta a Ricardo “Explosivo” Torres (17-7-3, 12 KOs) en una pelea a 10 asaltos. El campeón de peso mediano de la NABO, Shane Mosley Jr. (20-4, 11 KOs), se enfrenta a Joshua Conley (17-5-1, 11 KOs) en una pelea a 10 asaltos. Al abrir la cartelera de DAZN, el peso semipesado Darius Fulghum (8-0, 8 KOs) peleará contra Pachino “Chino” Hill (8-4-1, 6 KOs). * * * Noche de pelea de Golden Boy: García vs. Duarte Las preliminares transmitidas en el canal de YouTube de Golden Boy darán inicio a la noche de pelea. En una pelea a cuatro asaltos en peso súper gallo, Asa “Ace” Stevens (5-0, 2 KOs) de Waianae, Hawaii, se enfrentará cara a cara con Dominque Griffin (5-5-2, 2 KOs) de Irving, Texas. El ex olímpico mexicano y prospecto de peso gallo Gael “El Terror” Cabrera (2-0, 1 KO) de Sonora, México, hará su regreso en una pelea a cuatro asaltos contra Alejandro Domínguez (2-0, 1 KO) de Las Vegas, Nevada. . La noche de la pelea inaugural para su hermano y compañero de cuadra, el invicto Sean García (5-0, 2 KOs) de Victorville, California, participará en una pelea de cuatro asaltos contra un oponente que se anunciará próximamente. Charlo: estoy de vuelta en mis propios términos Like this: Like Loading...

