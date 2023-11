El WBC se distancia de Boxrec By.Gabriel F. Cordero En una sorprendente e inesperada situación y decisión el WBC anunció en esta convención anual en la capital de Uzbekistán, Tashkent, que suspenderá la cooperación con Boxrec.com al que ha apoyado desde más de una década y expreso su disconformidad y tomo medidas inmediatas para expresar su distancia de boxrec. Boxrec ha estado dilatando en los últimos 3 años tras la creación del peso Bridge desde su introducción por el WBC en la división creada en honor al niño héroe Bridge Walker hace tres años en uno de los congresos del WBC y se ubica entre el peso crucero y el peso pesado, de 90,7 a 101,6 kilogramos. Boxrec luego de varios años boxrec debió tener el ranking mundial junto al detalle de títulos y campeones de esta división durante este tiempo. Lo inédito y difícil de superar es que el invicto polaco campeón mundial del CMB, Lukasz Rozanski (15-0-0, 14 KOs) no tiene ningún título registrado allí. Sus peleas están escritas como peso pesado sin título y no aparece en ningún ranking. La decisión de distanciarse de boxrec fue apoyada de forma inmediata y sustentada con firmeza por la junta de gobernadores del WBC durante la tarde de este martes durante la presentación de los representantes de boxrec luego de intentar lograr un acuerdo en la información de la división y no lograr que boxrec mostrara una información precisa de tiempo y forma sobre la división bridge a la que pareciera no le ha tomado la importancia esperada por el WBC. "La Guerrera" Torres una leyenda cerca de la Inmortalidad Golden Boy presenta la cartelera de Kingry-Duarte Like this: Like Loading...

