“La Guerrera” Torres una leyenda cerca de la Inmortalidad Por. Gabriel F. Cordero



La mexicana Ana "La Guerrera" María Torres es una fuerte candidata a entrar al Salón de la Fama Internacional de Canastota en 2024 en la categoría de boxeo femenino moderno tras compartir nominación con leyendas como Momo Koseki (Japon) , Susi Kentikian (Armenia) , Anne Sophie Mathis ( Francia) , Mari Jo Sanders (EEUU), Ina Menzer (Alemania) y Esmeralda Moreno (México) entre otras pero "La Guerrera" Torres debe tener un puesto asegurado en esta elección o las próximas por su extraordinaria carrera profesional y su vida fuera del ring. Ana Maria Torres hizo su debut profesional dentro del mundo del boxeo el 3 de julio de 1999 enfrentando a la hoy también legendaria Mariana Juárez en la mítica Arena México venciendo por decisión dividida en cuatro asaltos. Torres es parte de la historia como una de las mejores boxeadoras de América Latina y del mundo. Su leyenda, iniciada con tres pleitos ante la "Barby" Juárez, se agrandó con sus 28 triunfos, 16 por nocauts, ante tres derrotas y tres empates. "La Guerrera" también pasó por el Taekwondo un deporte donde México es parte de los mejores del mundo pero por situaciones de gastos no continuó. Cierto día apareció el camino del boxeo en su vida pues su señora madre era fanática aferrada de la hoy leyenda de México para el mundo , Julio Cesar Chávez y de ahí empezó a practicar el boxeo, le tomó el cariño y comenzó a realizar su gran historia en el boxeo femenino mundial. El 30 de julio del 2012 en la Arena Jorge Cuesy Serrano en Tuxtla Gutierrez en México se enfrentaron dos iconos mundiales del boxeo femenino por un lado "La Guerrera Torres" y en la otra esquina Jackie "La Princesa Azteca" Nava estando en juego por primera vez en una pelea femenil el extraordinario Cinturón Diamante del Consejo Mundial de Boxeo en una icónica noche donde fue Ana María Torres la que hizo historia con decisión unánime de los jueces. En su carrera se enfrentó a Kwang Ok Kim (Corea del Norte), Dahiana Santana (República Dominicana),Myung Ok Ryu (Corea del Norte), Esmeralda Moreno (México), Usanakorn Thawilsuhannawang (Tailandia), Alessia Graff (Alemania) y Naoko Yamaguchi (Japón) entre otras. Desde 1999 hasta 2012 logró 28 triunfos (16KOs) 3 empates y 3 derrotas con 17 combates por título mundial. Hoy Ana Maria Torres es madre de dos hijos, un icono del boxeo femenino y la mujer mexicana. Derrotó todas las adversidades en su infancia y juventud hasta llegar a la cima del boxeo mundial hoy tras las recientes votaciones para la inducción al Salón de la Fama Internacional de Canastota está más cerca la inmortalidad aunque ya es leyenda por siempre. Ana Maria se siente orgullosa de ser una de las pioneras en el boxeo femenil y reconoce que no fue un camino fácil pero su disciplina, dedicación, constancia y esfuerzo la llevaron a lo más alto del boxeo siendo parte de la realidad del boxeo femenino actual y mantiene que; "La Disciplina es la base del éxito."

