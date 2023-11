Derrieck Cuevas regresa el 1 de diciembre por ESPN+ All Star Boxing regresa con su popular serie “Panama Fight Night IV” el viernes 1 de diciembre con el pegador en ascenso de peso welter clasificado mundialmente AMB #11 OMB #11 Derrieck “Pretty Boy” Cuevas (26-1-1, 18 KOs) de Río Piedras, Puerto Rico contra el ecuatoriano Marlon “La Furia” Aguas (14-1, 9 KOs) en choque a 10 asaltos. La pelea se transmitirá en vivo desde el Centro Publico de Combates en la Ciudad de Panamá, Panamá a las 9PM/EDT por ESPN+ y ESPN Knockout. “Estamos felices de regresar con nuestro tercer show desde Panamá este año en una serie que ya ha visto el ascenso de contendientes a campeones mundiales como el campeón interino jr ​​de peso mosca de la OMB, René “El Chulo” Santiago”, señala Tuto Zabala Jr, presidente y director ejecutivo. de All Star Boxing, Inc “Derrieck Cuevas es un contendiente de peso welter joven y hambriento que busca cerrar el año a lo grande”. Derrieck Cuevas ha estado ocupado desde que se unió al equipo All Star Boxing, haciendo su cuarta aparición en un año. Durante su carrera, acumuló 3 victorias consecutivas por nocaut y obtuvo un título FEDECENTRO de la AMB. “La actividad ha sido clave, estoy más concentrado y preparado gracias a mi gran equipo” señala Cuevas “El 1 de diciembre seguiremos brillando y preparándonos para un gran 2024” En otra acción preliminar, el contendiente mundial de peso mosca junior WBC #10 WBO #13 Azael “Candelilla” Villar (19-2-4 15 KO’s) de Ciudad de Panamá, Panamá se enfrenta al ex campeón oro de peso mínimo de la AMB Ricardo “Ricky” Astuvilca (23-1 5 KO’s) de Lima, Perú en una batalla a 10 asaltos. Villar viene de un empate muy disputado en agosto pasado contra Gerardo Zapata. “La pelea con Zapata me costó una oportunidad de título, esta vez no los decepcionaré”, cerró Villar. Más noticias de la cartelera a seguir. 7 combates en total completan la cartelera. Las puertas abren a las 7:00 p. m. Primer timbre a las 7:30 p. m. El programa lo compra All Star Boxing, Inc en asociación con Top Rank en ESPN+, Master Promotions y el apoyo del Gobierno Nacional de Panamá. Golden Boy firma al Barboza el #1 de la OMB "La Guerrera" Torres una leyenda cerca de la Inmortalidad Like this: Like Loading...

