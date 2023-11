Golden Boy firma al Barboza el #1 de la OMB Golden Boy Promotions anunció hoy la firma del invicto superligero número 1 de la OMB y 4 del CMB, Arnold Barboza Jr. (28-0, 10 KOs). Barboza Jr. participará en la transmisión de DAZN de la cartelera Ryan García vs. Oscar Duarte en Houston, Texas, en el Toyota Center el sábado 2 de diciembre. Arnold Barboza Jr: “Estoy listo para las grandes peleas. Estoy listo para los grandes eventos, estoy listo para pelear en Los Ángeles, donde nací y crecí. Siento que Golden Boy y Oscar me darán esto y dieron un paso al frente y me dieron lo que pedí”. Promotor Oscar De La Hoya: “El molde de un peleador de Golden Boy es el talento y el hambre de convertirse en campeón mundial, que son todas las cualidades que posee Arnold Barboza Jr.. Lo posicionaremos para pelear por un título mundial en un futuro muy cercano. Somos los mejores en el negocio en la construcción de la próxima generación de estrellas y Arnold Barboza Jr. avisará a la división de 140 libras”. Gerente Rick Mirigian: “El valor no lo determinan quienes fijan el precio, sino quienes deciden pagarlo. Golden Boy le ha dado un gran valor a Barboza y no perdió el tiempo para demostrarlo”. Ray Wheatley es recordado en la Convención del WBC Derrieck Cuevas regresa el 1 de diciembre por ESPN+ Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.