Ray Wheatley es recordado en la Convención del WBC Por David Finger Durante la 61ª Convención anual del WBC en Tashkent, Uzbekistán, se llevó a cabo un conmovedor homenaje recordando a todos aquellos en el boxeo que perdimos este año. Y para los lectores y fanáticos de Fightnews.com®, un rostro muy familiar fue parte de este homenaje. Ray Wheatley, ex editor internacional y colaborador frecuente de la escena del boxeo en Australia, fue honrado y recordado durante la Convención del WBC. Wheatley falleció en junio a la edad de 74 años. Wheatley fue funcionario del Salón de la Fama y ex contendiente australiano de peso pesado, pero también fue uno de los primeros pioneros de este sitio web. Wheatley fue descrito por el editor en jefe de Fightnews.com®, Karl Freitag, como uno de los “equipos originales” de la página web, habiendo cubierto la escena del boxeo en Australia durante casi un cuarto de siglo. Jill Diamond recibe premio por su trayectoria liderando WBC Cares Golden Boy firma al Barboza el #1 de la OMB Like this: Like Loading...

