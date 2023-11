Conceição: Voy por el título de Navarrete Robson Conceição, medallista de oro olímpico brasileño, espera que la tercera vez sea la vencida. Conceição tendrá su tercera oportunidad de título mundial cuando se enfrente al campeón mundial de peso ligero junior de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete, el jueves 16 de noviembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Navarrete-Conceição servirá como co-estelar del choque por el título vacante de peso ligero del CMB entre la estrella libra por libra Shakur Stevenson y el toletero dominicano Edwin De Los Santos. Conceição (17-2, 8 KOs) hizo historia como el primer medallista de oro olímpico en boxeo de Brasil, convirtiéndose en profesional bajo la bandera de Top Rank menos de tres meses después de los Juegos de Río 2016. En septiembre de 2021, obtuvo su primera oportunidad de conseguir un título mundial contra Oscar Valdez, quien entonces era el campeón invicto del CMB en el peso ligero junior. Aunque perdió un veredicto cerrado por puntos, demostró ser un digno contendiente al título. Conceição tuvo una actuación enérgica contra Stevenson en septiembre pasado en una apuesta por los títulos del CMB y la OMB. Conceição, quien obtuvo la medalla de oro en su tercer intento de alcanzar la gloria olímpica, aspira a repetir ese logro como profesional. Navarrete (38-1, 31 KOs) es un campeón mundial mexicano de tres divisiones y ha ganado 33 peleas consecutivas. Después de un reciente entrenamiento, esto es lo que Conceição dijo: “Le tengo el máximo respeto a un gran campeón como el ‘Vaquero’ Navarrete. Es una buena persona y un tremendo luchador, y estoy seguro que tendremos una gran batalla. Tiene algo que es lo que más deseo en mi vida profesional. No vengo a jugar. Voy por su título. Navarrete, lo siento mucho”. “Gané mi medalla de oro en mis terceros Juegos Olímpicos. Ahora ganaré mi título mundial en mi tercera oportunidad. Llevaré su título a Brasil y será una celebración nacional más grande que cuando gané el oro olímpico en Río 2016. Me uniré al selecto grupo de campeones olímpicos para ganar un título mundial como profesional”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Gran cierre de año para el boxeo Like this: Like Loading...

