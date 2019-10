Chazz Witherspoon se enfrentará a Usyk el sábado Oleksandr Usyk se enfrentará a Chazz Witherspoon en su debut en el Heavyweight en el Wintrust Arena de Chicago el sábado por la noche, en vivo en DAZN en los Estados Unidos y en Sky Sports en el Reino Unido. Witherspoon (38-3 29 KOs) primo segundo del ex gobernante mundial de peso pesado Tim Witherspoon, está invicto en cinco años con su última victoria en marzo en Atlantic City sobre Santiago Silgado y ahora el joven de 38 años tiene una gran oportunidad para lograr un gran triunfo cuando el rey ucraniano libra por libra Usyk sube a peso pesado después de abandonar la división de peso crucero como el gobernante indiscutible. “No puedo esperar para enfrentar a Usyk en Chicago”, dijo Witherspoon. “He estado entrenando listo para una gran pelea, y no se vuelve más grande que esto. Oleksandr está avanzando hacia el peso pesado, y descubrirá que es un juego totalmente diferente. Roca Campa regresa el 26 de octubre José Ramírez realizo una subasta para ayudar a la familia de Maxim Dadashev

