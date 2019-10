Roca Campa regresa el 26 de octubre El ex retador al título mundial Pedro “Roca” Campa (30-1-1, 21 KOs) regresa el 26 de octubre para enfrentar al invicto David “Rey” Picasso (10-0, 4 KOs) en un choque de peso súper welter en la Plaza de Toros en Ameca, Jalisco, México. La pelea será televisada en México en Azteca 7.

El boxeador sonorense Campa está entusiasmado con los combates en Jalisco y dijo en la conferencia de prensa inicial que está listo para enfrentar este nuevo desafío. “Estoy feliz de pelear aquí. Creo que será una gran oportunidad para mostrarle a la gente de Ameca y México de qué estoy hecho y quién soy. Voy a darlo todo en el ring, no voy a guardar nada para que los fanáticos que vienen a verme se vayan felices ”. WBC mantiene su su posición para la NO participación de profesionales en Tokyo 2020 Chazz Witherspoon se enfrentará a Usyk el sábado

