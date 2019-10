WBC mantiene su su posición para la NO participación de profesionales en Tokyo 2020 Fotos: Alma Montiel Por. Gabriel F. Cordero El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) ha duplicado su oposición total y categórica a la participación de boxeadores profesionales en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, ha anunciado este martes en los tradicionales martes de café que el WBC, la organización profesional más grande del boxeo, enviara una carta al Comité Olímpico Internacional expresando su oposición. Segun Mauricio Sulaiman enfatizó que, como deporte de contacto, “¡No puedes jugar al boxeo! Esto es en nombre de la comunidad mundial de boxeo. La voz de millones de personas, la voz del mundo. ¡No podemos dar un paso atrás por motivos comerciales o personales! “Pedimos claridad sobre este tema. Este es un riesgo muy real y queremos transmitir la preocupación muy real que existe,. Nuestro deber es defender al boxeador y al boxeo. “. En días pasados La Comisión Nacional de Boxeo de México, invito a todos los campeones de boxeo Mexicanos actuales y anteriores a participar en las eliminatorias olímpicas de Tokio 2020. La situación del boxeo Amateur sera un tema principal en la 57ª Convención anual del CMB en Cancún, que se llevará a cabo del 20 al 26 de octubre. Tres profesionales participaron en los Juegos Olímpicos de 2016 y todos fueron eliminados en la primera ronda. Roca Campa regresa el 26 de octubre

