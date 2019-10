Ex campeón Ismael Laguna se recupera de accidente en su casa en Panamá Por.Gabriel F. Cordero Se ha podido conocer de forma extraoficial que el ex campeón mundial panameño Ismael Laguna, de 76 años de edad, pudo haber sufrido un accidente en su residencia en la Ciudad de Panamá. Al parecer pudo haber sido una caída caminando dentro de su residencia y deberá realizarse una serie de exámenes entre ellos una tomografía computarizada (CAT). Laguna fue campeón mundial de peso ligero en 1965 y lo perdió en 1967 contra el legendario Puertorriqueño Carlos Ortiz. Recuperó el título en 1970 ante Mando Ramos y lo perdió en septiembre de 1971 ante Ken Buchanan lo que hizo que tomara la decisión de retirarse luego de ese combate. Laguna realizo su carrera profesional entre 1960 a 1971 con un récord profesional de 75 combates totales, 65 victorias (37 nocauts y 28 por decisión), un empate y nueve derrotas todas por decisión de los jueces. Laguna entro al salón de la fama en canastota en el 2001 WBC mantiene su su posición para la NO participación de profesionales en Tokyo 2020

