Chavez, Arce ready for exhibition Julio César Chávez Sr. vs. Jorge Arce

(3 round exhibition)



Bryan Acosta 123.4 vs. Jesus ‘Jibarito’ Ortega 123.8

Luis ‘Chapo’ Castro 113.7 vs. Jesús Cervantes 113.7

Eduardo ‘KOreano’ Ramírez 122 vs. Azael Romero 122

Taylor Quijada 115 vs. Jorge ‘TNT’ Castro 113.7

Christian Olivo 121.9 vs. Ramses Ruiz 121.9

Daniel Lugo 132.2 vs. Cruz ‘Duro’ Peñuelas 133.3

Irak ‘Magnifico’ Díaz 116.8 vs. Arturo Infante 114.6

Oscar ‘Pacquiao’ Cota 132.2 vs. Usiel Ramírez 128.7

Yahir Frank 108.4 vs. Brayan Barrios 104.7

Alexis Lara 166.6 vs. Jesse Leyva 164.4

David Vázquez 162 vs. Iván A. Cornejo 154.3 Promoter: Zanfer, 2M Promotions

Venue: Centro de Usos Múltiples, Hermosillo, Son, Mx

TV: TV Azteca FOX Weights from Brooklyn

