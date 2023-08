Catterall-Linares el 21 de octubre en Liverpool por DAZN El ex retador al título de peso superligero Jack Catterall (27-1, 13 KOs) se enfrentará al campeón mundial de pesos múltiples Jorge Linares (47-8, 29 KOs) en el M&S Bank Arena en Liverpool, Inglaterra, el 21 de octubre, en vivo en todo el mundo por DAZN . Catterall está decidido a recuperar el tiempo perdido y desafiar por el oro en 140 libras una vez más luego de su muy controvertida derrota ante el ex campeón mundial indiscutible Josh Taylor en febrero de 2022. Jack Catterall: “Es un honor compartir ring con Jorge Linares. Lo he visto venir al Reino Unido en tres ocasiones y ganar tres veces. Es una leyenda del juego y esta es una pelea que debemos ganar para los dos por razones muy diferentes”. Jorge Linares: “Solo quiero que todos sepan que estoy listo para darle a Jack una gran lección de boxeo y seguir haciendo historia en el Reino Unido. El último samurái ha vuelto, más fuerte que nunca”. Zhang-Joyce II el 23 de septiembre en Londres por ESPN Omaha tendrá desfile de homenaje para Crawford el 12 de agosto Like this: Like Loading...

