Zhang-Joyce II el 23 de septiembre en Londres por ESPN Buenas noticias para los fanáticos de las peleas estadounidenses. ESPN+ recogió la revancha del 23 de septiembre entre el peso pesado Zhilei “Big Bang” Zhang (25-1-1, 20 KOs) y Joe Joyce (15-1, 14 KOs) en el OVO Arena Wembley en Londres. Zhang sacudió la división de peso pesado con un impresionante nocaut contra Joyce a principios de este año, ahora buscará hacerlo de nuevo. La tarjeta también presenta el regreso del dos veces retador al título de peso semipesado Anthony Yarde (23-3, 22 KO) contra Ricky Summers (19-3-1, 6 KO). La tarjeta se transmitirá en TNT Sports (anteriormente BT Sport) en el Reino Unido. Resultados desde Ciudad de Panamá Catterall-Linares el 21 de octubre en Liverpool por DAZN Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.