Resultados desde Ciudad de Panamá El puertorriqueño clasificado AMB #12, OMB #14 de peso welter Derrieck “Pretty Boy” Cuevas (26-1-1, 18 KOs) derrotó al favorito de los aficionados locales Alberto “Metralleta” Mosquera (28-6-2 16 KOs) por nocaut técnico en el cuarto asalto el viernes por la noche ante cientos de fanáticos que estuvieron presentes en el Coliseo de Combates de Pandeportes y el Gobierno Nacional en la Ciudad de Panamá, Panamá.

Cuevas derribó a Mosquera dos veces en el segundo round y también cortó a Mosquera sobre su ojo derecho. La pelea se detuvo debido al corte en el cuarto round por recomendación del medico de turno el Dr.Puerta a pesar de que Mosquera deseaba seguir la pelea. El tiempo era 2:36. Uwel Hernández (16-1, 9 KOs) supermediano n.° 8 de la AMB noqueó a Rodolfo "Poroto" Juárez (21-9, 15 KOs) en el segundo round con una brutal izquierda al cuerpo para reclamar el título vacante de peso supermediano Gold de la AMB. El tiempo era 1:48. En un combate de alto riesgo entre los contendientes de minimosca clasificados mundialmente, el panameño clasificado WBC # 9, WBO # 12 Azael "Candellila" Villar (19-2-3, 15 KOs) y el nicaraguense clasificado WBO # 15 Gerardo "Cascabel" Zapata (14-1, 5 KOs) terminaron en un empate a diez asaltos. Los puntajes fueron 96-94 Zapata, 96-94 Villar, 95-95, el promotor Tuto Zabala Jr había insinuado la posibilidad de que el ganador desafiara al campeón mundial de la OMB Jonathan "Bomba" González en su próxima defensa este otoño. El boxeo panameño esta de regreso a los primeros lugares de la atención mundial realizando constantes eventos con el apoyo en alianza de promotores internacionales y el gobierno panameño.

Top Boxing News

