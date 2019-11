Cano KOs Ortiz en clásico Mexicano Foto: Tom Hogan-Hoganphotos / Golden Boy En un combate al estilo Mexicano, el clasificado súper ligero WBC # 6 y ex campeón mundial Pablo Cesar “El Demoledor” Cano (34-7-1, 23 KOs) logro un triunfo con un espectacular KO en el segundo round sobre Roberto “Massa” Ortiz (35-5-2 , 26 KOs) para retener con éxito su título súper ligero de plata del WBC Internacional el sábado por la noche en la Plaza de Toros San Miguel De Allende en Guanajuato, México.



Ambos boxeadores se golpearon salvajemente entre sí desde la campana de apertura. Ortiz envio a la lona a Cano en el primer round y lo lastimó gravemente, pero Cano terminó la pelea con un brutal aluvión que puso a Ortiz en la lona, lo que provocó la detención del árbitro en el siguiente round. “Quiero agradecer a Golden Boy, mi equipo de entrenamiento y toda la gente aquí”, dijo Pablo César Cano. “Estoy feliz de haber podido demostrar mis habilidades esta noche. Entrené muy bien. Ortiz fue un gran oponente. Sabíamos cuán fuerte era y cuánto poder tenía en sus disparos. Me atrapó temprano, pero gracias a mis condiciones pude recuperarme bien e ir por el nocaut ”. “Vine muy bien preparado”, dijo Roberto Ortiz. “Me preparé sabiendo muy bien que Cano es muy fuerte. Lo conozco desde hace mucho tiempo y sé lo poderoso que es. Pude conectarme con él al principio de la pelea, pero su fuerte voluntad le permitió regresar y detenerme ”. En otra acción, el peso mosca del WBC # 26 Ricardo Sandoval (17-1, 12 KOs) logro un triunfo mediante un TKO en el quinto round sobre Gilberto González (15-2-1, 12 KOs). Sandoval derribó a González dos veces en la ronda cinco para terminarlo. Haciendo su debut profesional, el medallista de oro olímpico ligero de peso mosca 2016 Hasanboy Dusmatov vencio con un KO en el segundo round sobre Jesús Cervantes (9-8, 5 KOs). "Yeimi" Mercado destrona a Zarika y gana titulo WBC de las 122lb Boesel KOs Fornling en 11 y gana el título interino de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.