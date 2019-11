Boesel KOs Fornling en 11 y gana el título interino de la AMB En un enfrentamiento por el título vacante interino de peso semipesado de la AMB, WBA # 1 Dominic Boesel (30-1, 12 KOs) reclamó el cinturón con un KO de la undécima ronda sobre WBA # 3 Sven Fornling (15-2, 7 KOs) en el Messe Arena en Halle / Saale, Alemania. El técnico de Cagey Ring Boesel estuvo al mando desde el principio. Fornling tuvo mejores resultados cuando comenzó a presionar en el tercer round. Boesel se ajustó a las cargas de Fornling a mitad de camino. Boesel se colocó las orejeras en el octavo round mientras Fornling se agitaba. Fornling continuó agitando a Boesel en el noveno round. La marea volvió a cambiar en el décimo round. La cara de Fornling estaba hecha un desastre después de que Boesel lo tocó. Boesel arrojó un Fornling aparentemente gastado al lienzo en la ronda once. Cuando Fornling se levantó, Boesel se abrió con un ataque salvaje y lo lanzó al lienzo nuevamente para terminarlo. El tiempo era 1:12. Goulamirian KOs Watts en cuatro rounds y retiene titulo AMB en Francia

