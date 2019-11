“Yeimi” Mercado destrona a Zarika y gana titulo WBC de las 122lb La Mexicana Yamileth “Yeimi” Mercado (15-2, 4 KOs) se convirtió en superhéroe femenina e hizo historia al destronar a la campeona de peso súper gallo del CMB Fatuma Zarika (32-13-2, 17 KOs) por decisión unánime el sábado por la noche en el Poliforo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Mercado se convirtió en la primera mujer del estado mexicano de Chihuahua en convertirse en campeona mundial.



“Yeimi” estuvo al mando todo el camino y ganó por puntajes de 99-91, 98-92 y 98-92 para convertirse en la decimotercera mujer mexicana en tener un título mundial. En otra acción en la tarjeta promovida por Zanfer Promotions y 2M Promotions, el súper pluma Daniel “Caballo” Lugo (20-1, 16 KOs) ganó una decisión dividida sobre Luis Guzmán (12-10, 11 KOs). Los puntajes fueron 78-73, 77-74 para Lugo y 77-74 para Guzmán. El invicto súper gallo Bryan “Latino” Acosta (12-0, 4 KOs) venció a Luis Álvarez por decisión unánime en seis rounds por puntajes de 59-55, 59-55, 60-54. El peso pluma Jesús “Chinito” Quijada (18-5-2, 10 KOs) superó a Edgar “Chololo” Martínez (19-25-1, 11 KOs) en ocho rounds con puntajes de 76-75, 77-74 y 79-78. El peso mosca Manuel “Chapito” Rascón (7-2, 7 KOs) logro un espectacular KO en el segundo round sobre Israel López (2-1, 1 KO). Otros resultados:

Cristian Burgos W4 Eduardo Ortega (peso welter)

Axel Najar TKO3 Luis Gallegos (peso welter junior)

Luis Gonzalez W6 Gamaliel Velázquez (peso welter junior)

