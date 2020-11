Canelo-Smith será en el Alamodome en Texas Canelo Promotions y Matchroom Boxing han anunciado que el choque de Canelo Alvarez con Callum Smith por el título súper mediano de la AMB se llevará a cabo con una audiencia limitada en vivo en el Alamodome en San Antonio, Texas el sábado 19 de diciembre, en vivo por DAZN en más de 200 países y territorios. en todo el mundo y en TV Azteca en México. A principios de la próxima semana se hará un anuncio sobre los precios de las entradas y las fechas de venta. Canelo (53-1-2 36 KOs) pelea en el lugar por segunda vez en su histórica carrera después de haber vencido a Austin Trout en abril de 2013, y es la cuarta vez que el rey Mexicano libra por libra se ha presentado en Texas nte Trout, James Kirkland y el hermano mayor de Smith, Liam, en el estado de Lone Star. Smith (27-0 19 KOs) buscará venganza por la derrota de ‘Beefy’ en septiembre de 2016, y la estrella del Liverpool buscará sellar su posición como el número uno de 168 libras en el mundo y estrellarse contra la libra por- libra se clasifica a sí mismo con la victoria en la noche más importante de sus ocho años de carrera profesional. Confirman Colbert-Arboleda por título WBA para el 12 de diciembre Kingry-Campbell reprogramado para el 2 de enero

