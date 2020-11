Confirman Colbert-Arboleda por título WBA para el 12 de diciembre Dos de los mejores peleadores de la división de 130 libras se enfrentarán cuando el invicto campeón interino superpluma de la AMB Chris “Primetime” Colbert (14-0, 5 KOs) se enfrente a Jaime Arboleda (16-1, 13 KOs) en el evento principal de Showtime Boxing: Edición especial el 12 de diciembre desde Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. La triple cartelera, originalmente programada para el 28 de noviembre, también verá a los contendientes de peso mediano Matt Korobov (28-3-1, 14 KOs) y Ronald Ellis (17-1-2, 11 KOs) pelear en el evento co-estelar de 10 rounds y el superligero Richardson Hitchins (11-0, 5 KOs) enfrentándose al ex campeón mundial Argenis Méndez (25-5-3, 12 KOs) en un combate de 10 rounds. Nordine Oubaali vs. Nonito Donaire estaba originalmente programado para el 12 de diciembre, pero se pospuso después de que Oubaali dio positivo por COVID-19. “Bimbito” Méndez defiende su título OMB el 16 de diciembre en Dominicana Canelo-Smith será en el Alamodome en Texas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.