“Bimbito” Méndez defiende su título OMB el 16 de diciembre en Dominicana El único actual campeón mundial masculino de Puerto Rico, Wilfredo “Bimbito” Méndez (16-1, 6 KOs), de Trujillo Alto, tendrá su tercera defensa del título el miércoles 16 de diciembre en República Dominicana. El evento será promovido por Shuan Boxing Promotions. Méndez pondrá en juego su título mundial minimosca de la OMB cuando se enfrente al peligroso Venezolano Alexis Díaz (25-2, 17 KOs) en el Hotel Catalonia de Santo Domingo. La pelea por el campeonato mundial se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de Shuan Boxing. “Las dos derrotas de mi oponente han sido en buenas peleas ante campeones del mundo (José Argumedo y Thammanoon Niyomtrong)”, dijo Méndez. “Él sube al ring con muchas ganas de llevarse el título para Venezuela y entiendo que ambos le daremos a los fanáticos del boxeo dominicano y mundial una gran pelea”. Para su tercera defensa, “Bimbito” entrenó en el Mayweather Boxing Club en Las Vegas, Nevada. “Estaba trabajando en Las Vegas con los entrenadores Yoel González y Carlos de León. El trabajo físico fue realizado por Ángel “Memo” Heredia y estoy más que agradecido con la gente de Mayweather por tratarnos como familia. Entrenar con grandes campeones como Angelo Leo y Gervonta Davis ha sido una gran experiencia de aprendizaje. En las sesiones de sparring, el seis veces campeón nacional Puertorriqueño Yankiel Rivera me ayudó mucho. Estoy motivado y el 16 de diciembre demostraré que a la isla de Coquí le queda mucho boxeo en el tanque ”. Confirman Colbert-Arboleda por título WBA para el 12 de diciembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.