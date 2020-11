El ex campeón Tavoris Cloud regresa con triunfo por KO El ex campeón de peso semipesado de la FIB, Tavoris Cloud (25-3, 20 KOs) regresó al ring después de un descanso de seis años para obtener un TKO en el tercer round sobre Ryan Soft (4-12-1, 1 KO) el viernes por la noche en el Ocean. Center en Daytona Beach, Florida. Después de un primer round lento, Cloud comenzó a golpear a Soft en el segundo round. Cloud finalmente juntó algunos golpes y sacó a Soft de allí en el tercer round. El tiempo era 1:29. Entre los asistentes se encontraban Floyd “Money” Mayweather y el “Money Team”, que estaban presentes para ver el súper gallo de TMT Javon “Pop” Campbell (3-1, 2 KOs), quien venció a Waverly Bagby (1-3, 1 KOs) en el primer round. El tiempo era 1:15. Bandido Vargas KOs Gamez en tres rounds en México “Bimbito” Méndez defiende su título OMB el 16 de diciembre en Dominicana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.