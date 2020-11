Kingry-Campbell reprogramado para el 2 de enero En breve se anunciará información adicional sobre el lugar y la cartelera. “Con este nuevo año, comienza una nueva era para Golden Boy, y estamos ansiosos por dar rienda suelta a nuestro grupo internacional de prospectos, contendientes y campeones mundiales”, dijo Oscar De La Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy. “¿Y qué mejor manera de comenzar este nuevo capítulo que con la nueva estrella de crossover del boxeo? A pesar de tener solo 22 años, Ryan García ya ha construido una gran base de fanáticos, y una vez que supera a Luke Campbell, el cielo es el límite. “2021 será un año tremendo para nuestra empresa, y no podemos esperar a que nuestro establo de más de 70 peleadores, incluidos 9 campeones mundiales y 13 campeones regionales, juegue un papel importante en la transformación del panorama del boxeo”. “Mi forma de pensar al entrar en esta pelea no ha cambiado y mi entrenamiento no se ha detenido”, dijo Ryan García. “Estoy emocionado de que tengamos una nueva fecha y finalmente podamos llevar esto a los fanáticos. Estoy aquí, y estoy listo para recibir el año nuevo con una victoria … ¡vamos! “ “Nueva fecha, año nuevo, mismo resultado”, dijo Luke Campbell. “Estoy completamente de vuelta en los entrenamientos y nunca me he sentido mejor. Vaya manera de comenzar 2021 con una victoria clínica de Luke Campbell “. Canelo-Smith será en el Alamodome en Texas Mauricio Sulaiman recibe el Premio Nacional del Deporte 2020 en México

