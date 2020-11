Mauricio Sulaiman recibe el Premio Nacional del Deporte 2020 en México Este viernes 20 de noviembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador entrego al Presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, su reconocimiento como ganador en la categoría de Fomento Deportivo e Impulso de la Práctica de los Deportes en el Premio Nacional de Deporte 2020. El evento se realizó en el Campo Marte de la Ciudad de México junto a a los ganadores que reciben, Un diploma, una medalla de oro y un incentivo económico de cerca de 38 mil dólares. En el 2015 Don José Sulaimán Chagnón también gano el mismo premio pero de forma póstuma tras su fallecimiento en enero del 2014. El premio Nacional del Deporte se entrega desde hace 45 años mediante votación del Jurado Calificador para la designación de los ganadores entre 96 propuestas. “El recibir este premio es muy especial y gratificante. Con muchísima humildad lo recibo a nombre de todos los boxeadores y de mi papá, quien dejó el camino trazado para seguir trabajando a favor del deporte. El compromiso es continuar todos los días sirviendo a todos los demás como lo hacemos en el WBC, siguiendo los principios de Don José Sulaimán”, expresó Sulaimán Saldívar Kingry-Campbell reprogramado para el 2 de enero Foster Roman; Herandez, Zepeda ganan en Los Ángeles

