Foster Roman; Herandez, Zepeda ganan en Los Ángeles El clasificado WBC # 9 superpluma O’Shaquie Foster (18-2, 11 KOs) ganó por nocaut técnico en el noveno asalto sobre WBC # 7 Miguel “Mickey” Roman (62-14, 47 KOs) el jueves por la noche en un ring temporal construido en el estacionamiento en gran parte del legendario Wild Card Boxing Club de Freddie Roach en Los Ángeles. Foster derribó a Roman con una derecha en el primer round, pero el veterano guerrero del ring, Roman, se mantuvo firme hasta que lo derribaron nuevamente en el noveno round. Foster consiguió el paro con su andanada de seguimiento. El tiempo era: 58. Foster retuvo su título de plata del CMB. El peso súper pluma # 10 del WBC Eduardo “Rocky” Hernández (30-1, 27 KOs) anotó un KO en el tercer asalto sobre Eduardo Garza (15-3-1, 8 KOs). Un golpe al cuerpo remató a Garza. El tiempo era 2:37. El peso ligero invicto William Zepeda (22-0, 20 KOs) golpeó implacablemente a Roberto Ramírez (23-3-1, 16 KOs) durante cinco rounds antes de obtener una detención del árbitro. Eran las 2:43 del quinto round. El peso crucero Marco Deckmann (4-1, 3 KOs) superó por puntos a Cristiano Pedro (2-3-1, 1 KO) en cuatro asaltos. Vaughn Alexander: venceré a Berlanga

